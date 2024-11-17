Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 17 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Raporda 3 il için sarı kodla uyarı yapılırken; Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Manisa, Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Amasya, Tokat, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve Urfa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Antep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Adana, Mersin ve Antalya.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Güney kesimlerinin sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
URFA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batısı sağanak yağışlı