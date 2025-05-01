Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Iğdır ve Van çevreleri dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da üneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumszuluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Siirt, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Karabük, Osmaniye.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Genek Ege ile Kütahya ve Uşak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Van ve Iğdır dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

ADIYAMAN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTEP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı