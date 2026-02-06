Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji, 6 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. 23 il için sarı kodla uyarı yapılırken; Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Afyon, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Samsun, Diyarbakır, Antep, Siirt ve Urfa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak, Sivas, Bolu, Artvin, Erzurum, Kars ve Malatya'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yurdun güney kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER (23): Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Burdur, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Bayburt.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinde iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Iğdır ve Van hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
URFA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı