Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji, 18 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Balıkesir, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Afyon, Denizli, İzmir, Adana, Ankara, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Marmara'nın bazı bölgelerinde fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerde güney ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Adana çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı ile doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli, kuzeybatısında kuzeybatı ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeybatı ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu