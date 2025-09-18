Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) üzerinde, iç kesimlerde normarmallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Pazrçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçerlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu