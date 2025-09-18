Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji, 18 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. 11 il için sarı kodla uyarı yapılırken; Bursa, İstanbul, Adana, Hatay, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuvvetli esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) üzerinde, iç kesimlerde normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) üzerinde, iç kesimlerde normarmallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 23°C
Pazrçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçerlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTEP °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu