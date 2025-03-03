Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Dersim ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Dersim ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu, ilk saatlerde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile sabah ilk saatlerde Eskişehir'in güneyi ve Ankara çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde güney çevreleri yer yer yağmurlu

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS °C, 3°C

Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı, Muş, Bitlis ve Bingöl ile akşam saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Erzincan, Dersim ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

URFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu