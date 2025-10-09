Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Maraş, Rize, Trabzon, Osmaniye.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile ilk saatlerde Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Burdur hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 24°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

ANTEP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu