Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 23 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Düzce, Zonguldak, Amasya, Samsun, Tokat, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Antep, Siirt ve Urfa'da sağanak, Bolu, Kastamonu, Erzurum ve Kars'ta ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise güney kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, araliklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
URFA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı