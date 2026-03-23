Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, araliklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

URFA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı