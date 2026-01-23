Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm Yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Dersim, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Maraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Maraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması beklendiğinden dolayı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Dersim, Urfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye'da kuvvetli yağış, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli yağış olması bekleniyor.

HATAY °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunda kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl ve Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTEP °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.