Meteoroloji'den çok sayıda kent için kuvvetli sağanak uyarısı

Ülkenin bazı illerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca, yarın öğle saatlerinde Konya, Aksaray, Niğde, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.