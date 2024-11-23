Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Konya'nın güneyi, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sivas'ta yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.