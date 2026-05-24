Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara dahil İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, bugün İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara Valiliği'de sosyal medya hesabından hava durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün (Pazar) Ankara çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."