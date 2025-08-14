Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da da öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.