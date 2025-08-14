Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına beklendiği belirtildi.
Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara'da da öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kuzey Ege'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.