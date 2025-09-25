Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı
Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğuda fırtına beklendiği ifade edildi.
Kaynak: AA
Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden denizlerdeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Yurttaşların fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.