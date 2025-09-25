Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden denizlerdeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yurttaşların fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.