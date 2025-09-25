Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğuda fırtına beklendiği ifade edildi.

Güncel
  • 25.09.2025 12:43
  • Giriş: 25.09.2025 12:43
  • Güncelleme: 25.09.2025 12:48
Kaynak: AA
Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden denizlerdeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yurttaşların fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

BirGün'e Abone Ol