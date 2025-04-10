Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın kuzey ve kuzeybatıdan, bölgenin doğusunda ise günün ilk saatleri ve cumartesi gün boyu batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, bölgenin batısında yarın öğlen, doğusunda cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah batısında, akşam ise doğusunda, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, bölgenin batısında yarın akşam, doğusunda ise cumartesi ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA BU GECE BAŞLAYACAK

Marmara'da rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, gece ise genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın, yarın ilk saatler ile öğleden sonra batısında, gece Antalya Körfezi'nde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, cumartesi sabah etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, doğusunda gece kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında gece saatlerinde, doğusunda cumartesi sabah fırtınanın etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.