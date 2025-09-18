Meteoroloji'den Diyarbakır ve çevre iller için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden hava durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bölge genelinde güneybatı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar, yerel olarak kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgarın 21 Eylül Pazar günü saat 24.00'e kadar etkisini sürdüreceği ifade edilen açıklamada, yurttaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.