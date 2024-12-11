Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarından itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısı, akşam saatlerinden itibaren genelinde, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren de 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde kuvvetli ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Denizde görülecek fırtınanın, cuma günü gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısında cumartesi öğle saatlerinde de doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.