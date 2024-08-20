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Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Güncel
  • 20.08.2024 16:28
  • Giriş: 20.08.2024 16:28
  • Güncelleme: 20.08.2024 16:30
Kaynak: AA
Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli yağış uyarısı
Fotoğraf: AA

Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne merkez ve kuzey ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gelecek saatlerde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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