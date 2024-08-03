Meteoroloji'den Edirne ve Artvin için yağış uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Artvin çevresi ve Edirne’nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yurdun kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi , Artvin çevresi ve Edirne'nin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Denizli ve Diyarbakır’da 40 dereceye kadar yükselecek.

Hava sıcaklığı Ankara’da en yüksek 35, en düşük 19; İstanbul’da en yüksek 33, en düşük 21; İzmir’de en yüksek 36 en düşük 23 derece olacak.