Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, Ege Denizi'inde etkili olması beklenen fırtına hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ege Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın (31.03.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 bofor kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Salı (01.04.2025) günü sabah saatlerinde güneyinde yer yer 9 bofor kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Fırtınanın, salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.