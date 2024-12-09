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Meteoroloji'den Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzey kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini açıkladı.

Güncel
  • 09.12.2024 15:43
  • Giriş: 09.12.2024 15:43
  • Güncelleme: 09.12.2024 15:45
Kaynak: AA
Meteoroloji'den Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nin kuzey kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer, 06.00-14.00 saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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