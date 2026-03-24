Meteoroloji'den Ege Denizi’nde 'fırtına' uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyi ve güneyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabahın ilk saatlerden itibaren rüzgarın Ege Denizi'nin kuzey ve kuzeydoğusundan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

FIRTINA BEKLENİYOR

Güney Ege'nin kuzeyi ve açıklarında da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.