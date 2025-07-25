Meteoroloji'den Eskişehir için sıcaklık uyarısı

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, 25 Temmuz 2025 Cuma günü Eskişehir genelinde havanın açık olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1-3 derece azalması öngörülse de, değerlerin mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Raporda ayrıca, kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek rüzgarların, öğle saatlerinden itibaren aynı yönden zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesinin beklendiği kaydedildi.

EN YÜKSEK SICAKLIK SARICAKAYA’DA 42 DERECE

İl ve ilçe bazında açıklanan tahminlere göre, en yüksek sıcaklığın 42 dereceyle Sarıcakaya’da, 40 dereceyle Mihalgazi’de, 38 dereceyle Alpu’da ve 37 dereceyle Beylikova ve Günyüzü’nde ölçülmesi bekleniyor. Kent merkezinde ise Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler, Mahmudiye ve Sivrihisar’da sıcaklıkların 35 dereceyi bulacağı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havalar nedeniyle vatandaşların özellikle gün ortası saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Açık alanda çalışanların, yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı olan bireylerin sıcak çarpmasına karşı risk taşıdığı hatırlatılarak gerekli önlemlerin alınması istendi.