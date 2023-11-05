Meteoroloji'den Eskişehir’de ’lodos’ uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda, Eskişehir’de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, kuvvetli esmesi tahmin edilen lodos sebebiyle; doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre bugün Eskişehir ve bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hâkim olması bekleniyor.

Ayrıca öğle saatlerinden sonra Kütahya’nın güneydoğu kesimleri ile Eskişehir’in güneybatı kesimlerinin, akşamın ilk saatlerinde ise kentin güney ve doğu kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Raporda, hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, bölge genelinde kuvvetli lodosun etkili olacağı tahmini sebebiyle; doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.