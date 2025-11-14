Giriş / Abone Ol
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı. Yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in batısında Anamur ve Silifke çevrelerinde yarın günün ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

