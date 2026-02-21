Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 21 Şubat 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava raporunu yayımladı.

MGM olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de sabah ve öğle saatlerinde güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





°C, 15°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EDİRNE °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





°C, 10°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı





°C, 15°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı





EGE

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinde kıyılarda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu





°C, 11°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu AYDIN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı





°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı





°C, 15°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı





AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı





°C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı





°C, 16°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı HATAY °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı





°C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu





İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu





°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı





°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı SİVAS °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı





BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı





°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

°C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu





°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu





°C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu RİZE °C, 15°C

Parçalı bulutlu





°C, 15°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 5°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu





°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.