Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Eylül hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize, Afyonkarahisar, Denizli ve Adana'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan, hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor..
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık