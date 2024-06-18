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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Ardahan çevreleri, Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güncel
  • 18.06.2024 13:05
  • Giriş: 18.06.2024 13:05
  • Güncelleme: 18.06.2024 13:07
Kaynak: AA
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Ülkenin kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ardahan çevreleri, Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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