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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, Marmara'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Güncel
  • 05.10.2024 07:03
  • Giriş: 05.10.2024 07:03
  • Güncelleme: 05.10.2024 07:08
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Fotoğraf: Depophotos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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