Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, 17 Eylül hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; çok sayıda kentte gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların, Artvin, Rize, Trabzon, Van, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzey, Van'ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır'ın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, Avrupa Yakası'nın Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan'ın kuzey, Ağrı'nın güney ve doğu, Van'ın kuzeydoğu, Erzurum'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık