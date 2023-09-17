Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, 17 Eylül hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; çok sayıda kentte gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların, Artvin, Rize, Trabzon, Van, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzey, Van'ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır'ın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, Avrupa Yakası'nın Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan'ın kuzey, Ağrı'nın güney ve doğu, Van'ın kuzeydoğu, Erzurum'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık