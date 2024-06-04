Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 4 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Hakkari, Ankara'nın batısı ve Bolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 37°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık