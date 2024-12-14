Meteoroloji'den Güney Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Güney Ege'nin kuzeyinde fırtına beklendiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güney Ege için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan tahmine göre, Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Yetkililer, 13.00-18.00 saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.