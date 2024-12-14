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Meteoroloji'den Güney Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Güney Ege'nin kuzeyinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Güncel
  • 14.12.2024 20:10
  • Giriş: 14.12.2024 20:10
  • Güncelleme: 14.12.2024 20:15
Kaynak: AA
Meteoroloji'den Güney Ege için fırtına uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güney Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yetkililer, 13.00-18.00 saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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