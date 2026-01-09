Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için fırtına ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli kar yağışı, fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yaparak, özellikle Batman, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak’ın bazı ilçelerinde kar yağışının etkisini artırmasının beklendiğini bildirdi.

MGM tarafından yapılan değerlendirmede, “Diyarbakır ve Batman’ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak’ın doğusu kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” denildi.

Açıklamada, Batman’ın kuzeyi, Şırnak’ın doğusu, Diyarbakır’ın kuzeydoğusu ve Siirt’in doğusunda kar yağışının 10-20 santimetreye ulaşması, yüksek kesimlerde ise 20 santimetrenin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Kuvvetli kar yağışının, cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte “ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi” gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesinin de beklendiği bildirildi.

FIRTINA UYARISI: RÜZGAR 80 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

Açıklamada, rüzgarın cuma günü Batman ve Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, “50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80 km/saat” hızlara ulaşabileceği ifade edildi. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine dikkat çekildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğunu vurgulayarak, “Özellikle Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt’te çığ riski vardır” uyarısında bulundu.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayının beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.