Meteoroloji'den haftalık rapor: Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 27 Aralık - 2 Ocak haftasına dair hava tahmin raporunu açıkladı.

Rapora göre yarından itibaren iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde hava sıcaklığı 4 ila 10 derece düşecek.

İç bölgelerde hafta boyunca aralıklı kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da ise ortalama sıcaklık gündüz 7, gece 1 derece civarında olacak.