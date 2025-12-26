Meteoroloji'den haftalık rapor: Yılbaşında hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin raporuna göre önümüzdeki hafta sıcaklıklar 4-10 derece arasında düşecek. İstanbul'da önümüzdeki hafta ortalama sıcaklık gün içinde 7 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 27 Aralık - 2 Ocak haftasına dair hava tahmin raporunu açıkladı.
Rapora göre yarından itibaren iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde hava sıcaklığı 4 ila 10 derece düşecek.
İç bölgelerde hafta boyunca aralıklı kar yağışı bekleniyor.
İstanbul'da ise ortalama sıcaklık gündüz 7, gece 1 derece civarında olacak.