Meteoroloji'nin raporuna göre önümüzdeki hafta sıcaklıklar 4-10 derece arasında düşecek. İstanbul'da önümüzdeki hafta ortalama sıcaklık gün içinde 7 derece olacak.

Güncel
  • 26.12.2025 14:19
  • Giriş: 26.12.2025 14:19
  • Güncelleme: 26.12.2025 14:26
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji'den haftalık rapor: Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 27 Aralık - 2 Ocak haftasına dair hava tahmin raporunu açıkladı.

Rapora göre yarından itibaren iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde hava sıcaklığı 4 ila 10 derece düşecek.

İç bölgelerde hafta boyunca aralıklı kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da ise ortalama sıcaklık gündüz 7, gece 1 derece civarında olacak.

