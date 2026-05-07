Meteoroloji'den hava sıcaklıkları hakkında açıklama

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklığına ilişkin açıklama yaptı.

Aççıklamaya göre, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

Meteoroloji ayrıca, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı kaydedildi.