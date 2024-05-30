Meteoroloji'den İç Anadolu ve Orta Karadeniz için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu ve Orta Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Uyarıda, yurttaşların su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgesindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Niğde, Sivas, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevreleriyle Kastamonu'nun güneyi, Tokat'ın batısı, Ankara'nın bazı ilçeleri ve Kırıkkale'nin kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurttaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.