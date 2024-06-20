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Meteoroloji'den iki şehirde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı bilgiye göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Güncel
  • 20.06.2024 17:12
  • Giriş: 20.06.2024 17:12
  • Güncelleme: 20.06.2024 17:15
Kaynak: ANKA
Meteoroloji'den iki şehirde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı
Fotoğraf: DepoPhotos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı bilgiye göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden  kuvvetli (40-60 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 22 Haziran Cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji, rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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