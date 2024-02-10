Meteoroloji'den İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji 10 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun güneydoğusu ile güney ve batı kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu raporunda İstanbul'da fırtına uyarısı yapıldı ve 21 ile sarı kod verildi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kırklareli, Muş, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

Sarı kod nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

MARMARA

Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Genellikle parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı