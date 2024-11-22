Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden itibaren batısından başlayarak, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunları kaydedildi:

"Marmara'da güney ve güneybatıdan, cumartesi sabahtan itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, hamlesi 80-90 km/saat) bekleniyor. Marmara'da cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AKOM DA UYARDI

AKOM, İstanbul genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren ise sağanak beklendiğini bildirerek; olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.