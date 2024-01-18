Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Sağanak geliyor

Meteoroloji, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

Meteoroloji, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İstanbul'a uyarıda bulundu.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Paylaşımda, Meteoroloji'nin "İstanbul'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.