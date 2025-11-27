Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Yağış için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma gününden iştibaren yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Müdürlük, İstanbul'da beklenen yağışlar hakkındaki değerlendirmelerini yayımladı.

Buna göre, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin İstanbul ve çevresini etkilemesi bekleniyor.

Söz konusu sistemin, 28 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’ndan başlayarak İstanbul il genelini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Yağışların 1 Aralık'ta son bulacağı ifade edildi.

Meteoroloji'nin açıklamasının devamı şöyle:

"29.11.2025 Cumartesi günü İstanbul genelinde gerçekleşecek yağışların; özellikle Avrupa Yakası’nda yer yer kuvvetli olacağı öngörülmektedir. Yağışlı havanın 01.12.2025 Pazartesi akşam saatlerine doğru ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havanın etkisiyle Cumartesi gününden itibaren 3 ila 5°C düşerek mevsim normalleri civarına gerilemesi beklenmektedir. Rüzgârın ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendirilmiştir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."