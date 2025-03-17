Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü (MGM), yarın öğleden sonra Batı Karadeniz ve Marmara Denizi’nde fırtına beklendiğini duyurarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve çevresinde de etkili olmaya başlaması beklenen fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara'da rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (19.03.2025) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.”