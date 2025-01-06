Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji, 6 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Artvin ve Van'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu kesimler çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Rize yağmurlu, Artvin ve Van'da karla karışık yağmur ve kar yağışı, iç ve batı bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir havanın olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 16°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Rize yağmurlu, Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
URFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu