Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu kesimler çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Rize yağmurlu, Artvin ve Van'da karla karışık yağmur ve kar yağışı, iç ve batı bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir havanın olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 16°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Rize yağmurlu, Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu