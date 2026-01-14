Meteoroloji'den kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman, Siirt çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz'de güneyli, diğer yerlede kuzey ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER (9): Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışlı, İstanbul'un hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 9°C

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop haric) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SİNOP °C, 7°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -8°C

Çok bulutlu

KARS °C, -8°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, -2°C

Çok bulutlu

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.

BATMAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu

ANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 4°C

Çok bulutlu