Meteoroloji'den Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Karadeniz'in orta kısmı için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji'nin verilerine göre yarın 00.00 ile 14.00 saatleri arası Samsun ve Kastamonu arasındaki bölgede fırtına bekleniyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.