Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Trabzon, Rize Artvin, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Giresun, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Trabzon, Rize Artvin, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Giresun, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle olabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları Ankara en yüksek 35, en düşük 19; İstanbul en yüksek 34, en düşük 26; İzmir en yüksek 39, en düşük 28 derece olacak.