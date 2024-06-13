Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmesine göre, 14 Haziran Cuma günü öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun batısında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Kaynak: ANKA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yarın yurdun batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
MGM, 14 Haziran (yarın) için son değerlendirmelerini paylaştı.
Buna göre, yarın öğle saatlerinden sonra yurdun batısında kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
İç Ege ve Marmara'nın güneyi ile İç Anadolu'nun batısında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
MGM, ulaşımda aksamlar, çatı uçması ve toz savrulması gibi olumuzluklara karşı vatandaşları uyardı.