Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmesine göre, 14 Haziran Cuma günü öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun batısında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Güncel 13.06.2024 17:35 Giriş: 13.06.2024 17:35

Güncelleme: 13.06.2024 17:35 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: AA