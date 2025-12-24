Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. MGM; yaşanabilecek karşı sel, su baskını ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevreleri, Denizli'nin batısı, Konya'nın kuzey ve batısı ile bu sabah saatlerinden itibaren yağışlı geçecek.

Yağışların genellikle sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı MGM, vatandaşlara uyarıda bulundu.