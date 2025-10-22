Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklendiğini, Ege, Marmara ve Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağını, Muğla çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun’un doğusu, Adana’nın güneyi, Hatay’ın kuzeyi ve Edirne’nin güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’de pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, Muğla çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA: 24°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYON: 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, sabah saatlerinde Adana'nın güneyi ile Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA: 27°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri ile sabah güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Dörtyol ve Erzin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aksaray çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA: 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.