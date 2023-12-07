Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Antep ve Kilis'te kuvvetli yağış ve sağanak bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Antep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 12°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop, öğleden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Tokat çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKÂRİ °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun, akşam ve gece saatlerinde batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı